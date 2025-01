Ugl proclama lo stato di agitazione dei precari Università Nuoro

L'Ugl Nuoro, attraverso i suoi rappresentanti sindacali e il segretario territoriale Simone Testoni, hanno proclamato lo stato di agitazione per tutti i lavoratori dell'Università di Nuoro, da tempo in condizioni di precariato. "La situazione, ormai insostenibile, richiede un intervento immediato da parte degli enti preposti per risolvere la vertenza in corso. Chiediamo un incontro urgente con il Prefetto di Nuoro per illustrare la problematica e trovare una soluzione che tuteli i diritti dei lavoratori e il futuro dell'Università - dichiara Simone Testoni - Siamo fiduciosi nelle istituzioni, ma è fondamentale agire tempestivamente ed aprire i tavoli istituzionali. Nuoro non può permettersi di perdere la sua Università, un presidio fondamentale per il territorio e per le giovani generazioni." L'Ugl ribadisce "la necessità di interventi concreti per garantire stabilità e dignità ai lavoratori, sottolineando l'importanza dell'Ateneo per lo sviluppo socio-economico della provincia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA