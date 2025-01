Santa Teresa Gallura tra le 10 mete italiane preferite nel 2025

Le sue spiagge con la sabbia bianca e le sue acque cristalline hanno conquistato i viaggiatori che l'hanno scelta come meta preferita per le loro vacanze: Santa Teresa di Gallura, località balneare nella costa a nord dell'isola affacciata sulla Corsica, è tra le dieci destinazioni da non perdere nel 2025.

Visit Italy, portale per la promozione e valorizzazione del turismo in Italia, ha raccolto e analizzato dati nel report Il Turismo del Futuro e ha selezionato i dieci luoghi più belli e nascosti che quest'anno avranno un'impennata di visitatori.

L'analisi delle destinazioni più ricercate su VisitItaly.eu, ha rivelato come le preferenze dei viaggiatori si siano orientate alla scoperta di esperienze più autentiche e tra queste quelle offerte dalla località di Santa Teresa di Gallura, scelta dai viaggiatori insieme con città d'arte e borghi intrisi di storia e tradizioni, in cui il viaggio si trasforma in un'esperienza autentica.

In generale l'Italia, sulla base del report 'Il Turismo del Futuro', si posiziona al terzo posto tra i Paesi europei con il 15,2% delle presenze totali in Europa. Crescono i flussi internazionali, con +1,4%, guidati da Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, mentre si registra una lieve contrazione del turismo domestico, con un -2,5%. La permanenza media è scesa a 6,47 notti, -10,4%, riflettendo una preferenza per viaggi brevi e multi-destinazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA