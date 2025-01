Precipita dal balcone di un hotel a Malta, grave 18enne sarda

Forse una lite con il fidanzato, poi il volo giù dal balcone della stanza al quarto piano di un hotel a La Valletta, nella zona di Paceville, frequentata dai giovani della movida di Malta: sarebbe questa la dinamica dei fatti avvenuti la sera tra mercoledì e giovedì scorsi e che hanno visto il ferimento di una ragazza di 18 anni di Arzachena, in Gallura. La giovane si trovava sull'isola con il fidanzato, 27enne, anche lui di Arzachena, e un amico, e stava trascorrendo un periodo di vacanza studio della lingua inglese. Le sue condizioni di salute, inizialmente, hanno destato preoccupazione a causa delle ferite riportate sul dorso durante la caduta dall'alto. Ma una volta soccorsa e trasportata nella struttura ospedaliera Mater Dei di Malta, la ragazza è stata dichiarata fuori pericolo: secondo quanto si è appreso, è in attesa di un nuovo intervento per una frattura alla schiena. Gli investigatori maltesi hanno da subito cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso il racconto dei testimoni, non escludendo nessuna pista, né quella di una possibile aggressione subita dalla 18enne da parte di terzi, né quella di un gesto volontario, sul quale stanno confluendo le ipotesi più accreditate. Tutto farebbe infatti pensare che poco prima di precipitare dal balcone della struttura ricettiva, la ragazza avrebbe avuto un diverbio con il suo fidanzato e volontariamente si sarebbe lanciata nel vuoto compiendo un gesto estremo. A salvarle la vita è stata la presenza, in corrispondenza con il balcone della stanza in cui risiedeva, di una struttura amovibile simile ad un telone che ha attutito la caduta. A chiedere aiuto è stata proprio la ragazza, poco prima di perdere i sensi. Il fidanzato della giovane ha già fatto rientro in Sardegna. Il padre della ragazza, Silvano Chessa, militare della Marina, oggi è ad Arzachena, perché colpito da un lutto familiare, ma si è messo in contatto con le autorità consolari italiane a Malta. La questura di Sassari, attivata tramite il commissariato di Polizia di Arzachena, ha svolto alcune verifiche e preso contatti con gli investigatori maltesi.

