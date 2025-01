Nuove apparecchiature in dieci nodi idrici a Porto Torres

Proseguono le attività di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina di Porto Torres che porteranno a rivoluzionare il sistema di approvvigionamento di oltre10mila utenze con l'obiettivo di garantire un servizio più efficiente e una drastica riduzione delle dispersioni idriche. Come già avvenuto il mese scorso nelle principali condotte, ora si procederà con l'installazione di nuove apparecchiature di regolazione in ulteriori 10 nodi idrici (Via Ettore Sacchi incrocio Via Galileo Galilei; Via Antonelli fronte civ. 14/presso Carabinieri; Via Balai incrocio Via Pertini; Viale della Libertà incrocio Via Rinascita; Via Filippo Brunelleschi incrocio Via Antonelli; Viale delle Vigne incrocio Viale della Libertà; Viale della Libertà incrocio Vie della Cultura; Via Sassari incrocio Via Leonardo da Vinci; Via Ettore Sacchi incrocio Via Principessa Giovanna; Via Sassari fronte civ. 143).

"Trattandosi di interventi particolarmente complessi, per poterli eseguire sarà necessario sospendere l'erogazione nel centro abitato dalle 7 alle 23 - spiega Abbanoa - Sono state programmate anche tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24".



