Migranti, da Ocean Viking attese 41 persone a Olbia

Sarebbero 41 su 85, 28 donne, alcune in gravidanza, e 13 minori, tra i quali 8 non accompagnati, le persone arrivate al porto di Olbia dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee dirottata verso lo scalo Isola Bianca per permettere ai migranti 'fragili' di interrompere la lunga traversata verso Genova. Il porto ligure è stato infatti stato assegnato come 'sicuro' dalle autorità italiane dopo il soccorso del 20 gennaio scorso di un gommone in difficoltà nelle acque tra Libia e Italia. Secondo quanto fa sapere la ong, si tratta di persone provenienti da Camerun, Etiopia e Costa D'Avorio.

Al momento non si hanno notizie ufficiali dalla prefettura di Sassari su quanti migranti saranno effettivamente ospitati in Sardegna. Nello scalo di Olbia è stato allestito un presidio per l'accoglienza, le verifiche sanitarie e la registrazione. Allertato anche il reparto di ginecologia dell'ospedale della città gallurese, dove è stata predisposta una stanza attrezzata. La nave di Sos Mediterrnee ha aspettato al largo di Tavolara l'arrivo di una motovedetta della Capitaneria per il trasbordo dei soggetti 'fragili', almeno tre donne in gravidanza e tre neonati, e il successivo trasferimento fino al porto.

"Ci è stato assegnato il porto di #Genova. Il tempo di navigazione è di quattro giorni - scriveva ieri sui post Sos Meditrerranee Italia - La consuetudine ormai consolidata di assegnare alla #OceanViking porti di sbarco sempre lontanissimi dalla zona delle operazioni ci ha fatto perdere, dal 2022, ben 171 giorni. 171 giorni spesi navigando da e per il porto assegnato, in cui avremmo potuto e dovuto essere dove dobbiamo essere, per soccorrere chi si trova in pericolo in mare".

