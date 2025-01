Abbanoa: a Nuoro nuova valvola di regolazione del flusso in rete

Sbalzi di pressione e bolle d'aria sono i "nemici" delle condotte, ancor di più nella città di Nuoro con un vasto centro abitato che si estende ad altezze differenti. Per questo motivo Abbanoa sta rivoluzionamento la rete idrica con un programma di distrettualizzazione che rientra nell'appalto in corso finanziato con i fondi "Pnrr". È una delle attività che il presidente del Consiglio d'Amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, ha sottolineato nei recenti incontri tenuti in città relativi all'emergenza idrica.

L'investimento dedicato al capoluogo barbaricino è di oltre 2 milioni di euro. I lavori riguardano da un lato la sostituzione integrale di quasi 4 chilometri di condotte (sono interessate le vie Einaudi, Toscana, Angioy, Campidano, Ubisti inferiore, Di Vittorio, Buozzi, Udine, Asinara, piazza Monte Gurtei e piazza Marmilla) e dall'altra l'installazione di misuratori di portata e valvole di regolazione delle pressioni. Una di queste riguarda la condotta di via delle Frasche al servizio delle zone di Sa e Sulis e Preda Istrada: domani saranno montati dei pezzi speciali di collegamento alla nuova valvola. Ulteriori quattro milioni di euro sono stati investiti in città negli ultimi mesi con due distinti appalti finanziati con i Fondi "Fsc" di Sviluppo e Coesione.

Il sistema di distribuzione di Nuoro è attualmente costituito da una rete lunga 102 chilometri servita da quattro serbatoi di testata dislocati a quote differenti nelle colline che circondano l'abitato: Biscollai, Cuccullio, Sant'Onofrio e Murrone. Il sistema è stato al centro di uno studio approfondito, eseguito da società specializzate, per verificare le criticità presenti. Le perdite sono dovute principalmente a pressioni molto elevate necessarie per servire utenze a varie quote. Le prescrizioni emerse dallo studio hanno indicato la necessità di strutturare un assetto più efficiente del sistema idrico cittadino partendo dalla realizzazione di quattro distretti differenti legati ai singoli serbatoi cittadini.

Nuove apparecchiature. In questi serbatoi sono state installati dei misuratori di portata per monitorare costantemente i volumi dell'acqua accumulata, in ingresso e in uscita. Lungo la rete idrica sono stati individuati diversi punti dove installare delle particolari apparecchiature di regolazione e stabilizzazione delle pressioni: per quanto riguarda il distretto di Biscollai in viale Murichessa, zona Etfas e via Verdi, nel distretto di Cucullio in via Martiri della Libertà, nel distretto di Sant'Onofrio in via Mughina, nel distretto di Murrone in via delle Frasche e via Torres



