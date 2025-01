A Lanusei boom interventi chirurgia ortopedica, 2100 in 4 anni

Dalle difficoltà del periodo Covid al boom degli ultimi quattro anni: dal 2021 al 2024 oltre 2100 interventi di chirurgia ortopedica all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. In crescita anche l'attività ambulatoriale, con 7677 visite totali nel 2023, e 8443 nel corso del 2024.

"Quando sono arrivato qui, nel febbraio 2021, il reparto era da riscostruire - spiega il primario Luigi Soddu - il risultato che abbiamo ottenuto è figlio dei grandi sforzi di riorganizzazione che abbiamo portato avanti in questi anni. Ci occupiamo di chirurgia del femore, osteosintesi endomidollare dell'omero, del femore e della tibia, artroscopia del ginocchio e del polso. Inoltre, stiamo seguendo un percorso che mira al recupero funzionale dell'articolazione su lesioni di natura degenerativa e traumatica, attraverso dei trattamenti che favoriscono la rigenerazione della cartilagine".

"Sempre sul fronte del recupero della funzione articolare - continua Soddu - utilizziamo procedure chirurgiche sulle strutture osteoarticolari e capsulo-tendinee, oppure interventi che utilizzano emoderivati che hanno lo scopo di rigenerare la cartilagine articolare. Dedichiamo una particolare attenzione alla deformità delle mani, come esito di lesioni traumatiche, degenerative/infiammatorie".

Parallelamente alla ricostruzione "fisica", è andata avanti anche quella dell'équipe. In quattro anni in Ogliastra numerosi professionisti. L'équipe di Soddu è formata da Davide D'Aquila, Salvatore Lai, Gian Luigi De Pascali, Leonardo Crissantu, e i consulenti Tito Palmas, Roberto Sardo e Orlando Sanchez.



