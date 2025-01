Scontro tra due auto in viale Marconi, traffico in tilt per ore

Due feriti lievi, due auto distrutte e il traffico cittadino in tilt, con lunghe code e file in tutte le principali strade del circondario. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera in viale Marconi, all'altezza del nuovo supermercato Eurospin.

Si sono scontrate due auto. Uno degli automobilisti, da quanto si apprende, stava uscendo dal parcheggio del supermercato e anziché proseguire verso Quartu e percorrere la rotonda per tornare a Cagliari ha tagliato la carreggiata andando a scontrarsi frontalmente contro un'auto che procedeva verso Quartu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. A causa dell'incidente il traffico in viale Marconi è rimasto bloccato e di conseguenza via via si sono congestionate anche le arterie di collegamento.



