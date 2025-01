Nuova stagione di Teatro da Camera targato Fabbrica Illuminata

La Fabbrica Illuminata di Cagliari propone una nuova stagione di Teatro da Camera: 9 appuntamenti e 11 produzioni dal 25 gennaio al 20 luglio. La rassegna esplora i temi legati alla disabilità, identità di genere e omosessualità, con spettacoli che si svolgono in diverse location.

"Nell'area archeologica di Sant'Eulalia si attinge dalla mitologia, a Palazzo Siotto il racconto fluttua sulla musica, al Fico d'India si celebra la giornata contro l'omofobia. La sede della Fabbrica e la sala M2 del Teatro Massimo ospitano invece spettacoli sulle identità segnate da disabilità e identità in transizione con due nuove produzioni", spiega in conferenza stampa Elena Pau, direttrice artistica della rassegna. Tante collaborazioni e nuove produzioni, con la presenza di grandi nomi del teatro italiano quali il premio Ubu 2024 Leonardo Capuano, impegnato come regista il 29 e 30 maggio al Teatro Massimo, prima assoluta per Non è il mio genere, Storie di transizioni e identità; l'Arlecchino ufficiale del Piccolo Teatro di Milano Enrico Bonavera, autore e interprete di Il Vino e suo figlio, prodotto dalla Compagnia Cajka, domenica 22 giugno a Villa Asquer; e Pino Micol in un grande classico dedicato a Oscar Wilde, Divagazioni e delizie, suo cavallo di battaglia, il 20 luglio ancora sul palcoscenico di Villa Asquer.

In cartellone due spettacoli per le celebrazioni del Giorno della Memoria: il primo, sabato 25 gennaio alle 11 a Villa Asquer, ruota intorno alla figura dell'ebrea cecoslovacca Ilse Herlinger Weber. Nella stessa mattina, la nuova produzione di Officinacustica I Bambini di Ilse-Filastrocche e Ninne Nanne da Terezin, con Corrado Aragoni al piano, voce Anna Lisa Mameli.

In occasione invece della Giornata contro l'omofobia, doppio spettacolo il 18 maggio al chiosco Fico d'India, sul lungomare del Poetto. Si parte con il trasformista e mimo Gianni Dettori che porta in scena Seguendo la flotta, pot-pourri di canzoni in ricordo dell'attore e cantante Paolo Poli, e si prosegue con il concerto spettacolo en travesti Mike Lupone & the Leading Ladies.

Spicca poi nella rassegna l'appuntamento del 27 aprile a Palazzo Siotto in ricordo del genocidio armeno con il recital C'era o non c'era. Fiabe d'Armenia di Sonya Orfalian con Anna-Lou Toudjian, voce recitante, e Irma Toudjian al pianoforte. Per i più piccoli, infine, sono in programma tre appuntamenti dedicati al Teatro da Cameretta.



