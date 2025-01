Cagliari: Azzi alla Cremonese e Wieteska in Grecia

Il Cagliari sfoltisce la rosa: Azzi e Wieteska, finora poco utilizzati dal tecnico Nicola, lasciano la Sardegna. L'esterno destro, ex Modena, andrà alla Cremonese in B e per ora l'operazione - si attende solo l'ufficializzazione - sembra slegata da un possibile scambio con Johnsen o con Okereke, quest'ultimo attualmente in prestito in Turchia.

Mancano solo le ultime formalità, invece, per il trasferimento al Paok di Salonicco del difensore Wieteska: il centrale polacco è già in Grecia. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Il Como potrebbe presentare nelle prossime ore un'offerta per portare in riva al lago Augello. Ma il club rossoblù dovrebbe respingere la proposta: il giocatore nelle ultime giornate non è partito titolare, ma è considerato da Nicola un'arma strategica importante per cambiare le partite in corso. Per lo stesso motivo anche Marin dovrebbe rimanere in rossoblù.

In entrata, come confermato da Giulini in sala stampa dopo la gara di domenica con il Lecce, si sta cercando un attaccante. I nomi che girano sono sempre quelli di Dessers (Glasgow) e Okereke (Gaziantep), ma cartellino della Cremonese. Su Dessers ci sarebbe anche il Monza. Piace anche Kouame, ma l'attaccante viola potrebbe andare al Torino con Sanabria a Firenze. Più lontano Shomurodov, vicinissimo all'Empoli.



