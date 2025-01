Cagliari, sei artisti per le mostre 2025 alla Galleria Siotto

Galleria Siotto, lo spazio espositivo della omonima Fondazione di ricerca, a Cagliari, apre i suoi spazi a sei artisti, alcuni già affermati, altri al loro esordio, programmando così la prima parte del 2025. Dal 23 gennaio al 29 giugno saranno esposte le opere di Riccardo Camboni, Valeria Masu, Luca Centola, Sonya Orfalian, Francesco Cocco e Davide Tocco. Si parte giovedì 23 con l'inaugurazione alle 18 di Nova Express, mostra dell'artista ozierese Riccardo Camboni, curata da Roberta Vanali: 15 opere di pittura ad acrilico ispirate all'omonimo libro di William Burroughs.

Dal 13 febbraio al 2 marzo sarà invece allestita l'esposizione Distopia, fotografie analogiche di paesaggi sconfinati di Valeria Masu. Il 27 marzo e fino al 13 aprile, in collaborazione con la città di Matera, il fotografo Luca Centola presenta il suo Disamparadu: dal pensiero dicotomico attorno a questo termine sardo (disimparato), parte l'indagine dell'artista in Sardegna ovvero: "Scuole abbandonate e abbandono delle scuole".

La storia della diaspora armena è poi al centro della mostra dal 24 al 27 aprile, Ashkhar: tra cielo e terra, dell' artista visiva, scrittrice e drammaturga nata in Libia residente in Italia, Sonya Orfalian. Presenta per la prima volta al pubblico i suoi lavori Francesco Cocco, classe 2003, con Caccia alle streghe, in mostra dall'8 al 25 maggio i suoi dipinti a olio.

Sono elaborate con una macchina da scrivere Olivetti Dora le opere al centro della mostra, dal 12 al 29 giugno, che chiude la prima parte di attività della Galleria Siotto: Messincarta, di Davide Tocco, fa riferimento al lavoro artigiano della rappresentazione grafica della tessitura, operazione alla quale l'artista sembra ispirarsi nelle sue opere dattiloscritte.

In questi mesi di eventi saranno coinvolti in un percorso di alternanza scuola-lavoro una ventina di studenti dell'Istituto Asproni di Iglesias. "Un ponte creato con i ragazzi e le ragazze del Sulcis che avranno la possibilità di sperimentare come nasce un evento culturale", spiega Alice Deledda, curatrice della sezione mostre della Fondazione Siotto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA