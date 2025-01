Apre al Cto di Iglesias il Centro accoglienza servizi oncologici

Apre nell'ospedale Cto di Iglesias, il centro aaccoglienza servizi, struttura aziendale per la presa in carico dei pazienti con sospetto/prima diagnosi di patologia oncologica. Il Cas si occupa di organizzare tutti gli esami necessari per la stadiazione dei tumori in tempi rapidi e in modo coordinato, secondo quanto previsto dalle linee guida, dai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali aziendali; la presenza di un'equipe multidisciplinare consente inoltre il supporto al paziente dal punto di vista sanitario, socioassistenziale e psicologico: quando necessario questo tipo di sostegno è esteso anche ai familiari e ai caregiver. Le funzioni principali del as sono quelli dell'accoglienza e presa in carico del paziente con particolare attenzione agli aspetti informativi e comunicativi e sul percorso individuale e la prenotazione di tutti gli esami/visite da eseguire durante il Percorso Clinico Organizzativo (PCO). Inoltre gestisce le pratiche per la certificazione dell'esenzione per patologie oncologiche ed è di. supporto psicologico durante tutto il percorso con le figure professionali dedicate.

Il paziente viene inviato al Cas dal medico di famiglia o dagli specialisti ospedalieri, ambulatoriali e o privati. Il gruppo multidisciplinare studia e pianifica il percorso personalizzato in base al quale il paziente inizia, prosegue o completa l'iter diagnostico terapeutico. "E' un servizio fondamentale per l'assistenza ai pazienti più fragili - ha detto la direttrice della Asl Sulcis Iglesiente Giuliana Campus - la multidisciplinarietà presente nell'equipe consente di migliorare l'approccio alle diagnosi e alla cura in ogni fase della malattia. Nell'ultimo trimestre del 2024 è stata fatta la formazione per gli operatori e nelle scorse settimane sono stati formalizzati i percorsi di presa in carico dei primi pazienti".

"La diagnosi di tumore è come uno tsunami nella vita delle persone non solo per coloro che sono direttamente coinvolti dalla malattia ma anche per tutta la sfera familiare - ha aggiunto il responsabile dell'UO di Oncologia Francesco Atzori,- grazie al Cas si attiva un percorso che punta alla tempestività e al coordinamento degli interventi, finalizzato ad attenuare al massimo i disagi e le incombenze per i pazienti, che vengono seguiti in modo puntuale e attento nel percorsi di diagnosi, cura e follow up".

Per qualsiasi informazione i pazienti possono contattare i il numero 0781.3922745 o scrivere una email a cas.oncologico@aslsulcis.it



