Calcio: Giampaolo 'Lecce bene per un'ora, serve più personalità'

Marco Giampaolo aveva avvisato i suoi giocatori: "Non cadete nella trappola di Mina - ha detto al termine dalla gara contro il Cagliari - io avevo avvertito la squadra. Era già successo con il Monza. E invece ecco che cosa è accaduto". Rebic? "Rebic è un titolare - ha spiegato - una squadra di A non può giocare con un solo attaccante. In una squadra c'è bisogno di venti giocatori non solo di undici".

Mister sconsolato: "Buona partita sino al gol, non siamo ripartiti male: solo che dobbiamo gestire meglio. Quando ti fai condizionare dagli eventi emozionali della gara ci devi saper stare".

Uno sguardo anche all'infermeria: "Devo fare i conti con chi c'è, ma il punto non è questo: dobbiamo crescere in personalità e autostima. Il Lecce lotterà per il suo obiettivo ma su questo punto dobbiamo lavorare".



