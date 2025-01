Maltempo in Sardegna, allerta declassata ad arancione

Da rossa ad arancione e gialla: l'allerta maltempo è stata declassata dalle 14 di oggi e diventa moderata sino alle 23:59 di domenica 19. E' quanto prevede l'ultimo avviso della protezione civile regionale della Sardegna.

Nel dettaglio il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico riguarda l'Iglesiente, il Campidano, il Tirso e il Logudoro. Diventa Arancio nella parte orientale dell'Isola, in particolare nell'area di Flumendosa Flumineddu e Gallura dove vige ancora il codice giallo solo per il rischio idraulico.



