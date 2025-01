Lega Sardegna, Michele Ennas nuovo segretario al posto di Pais

È Michele Ennas il nuovo segretario regionale della Lega in Sardegna. Questa mattina al congresso che si è svolto a Cagliari all'hotel Regina Margherita gli iscritti sardi al Carroccio lo hanno eletto per acclamazione e prende il posto di Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale nella passata legislatura guidata da Christian Solinas.

Al congresso hanno partecipato anche il vicesegretario federale Andrea Crippa, il segretario amministrativo federale Alberto Di Rubbio, i parlamentari Giampiero Zinzi e Dario Giagoni. L'altra candidatura sul tavolo era quella proprio di Giagoni, anche lui consigliere regionale nella precedente tornata, che ha però ritirato la sua candidatura lasciando il posto a Ennas.

Michele Ennas, quasi 45 anni, è nato a Iglesias, una laurea in Ingegneria, è stato consigliere regionale e capogruppo della Lega fino allo scorso anno, si è sempre occupato dei temi legati all'Industria.



