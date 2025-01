Nel minivan 11kg di cocaina, 22enne arrestato in porto a Olbia

Trasportava undici chili di cocaina nascosti in un minivan a noleggio: un ventiduenne di nazionalità serba è stato arrestato nel porto di Olbia in flagranza con l'accusa di traffico di stupefacenti. Durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, i finanzieri del Gruppo di Olbia stavano effettuando i controlli di routine quando sono stati insospettiti dall'atteggiamento del giovane a bordo del mezzo con targa estera. A segnalare la presenza dello stupefacente a bordo è stato il cane antidroga Joy. L'uomo aveva nascosto la cocaina, suddivisa in dieci panetti, all'interno di un doppiofondo dotato di un sistema di apertura meccanica. Il corriere è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

