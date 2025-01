Maltempo, Nuoro chiude scuole e parchi, stop a mercato in piazza

A seguito dell'allerta rossa sul Nuorese, Ogliastra, Sarrabus e Gallura, diversi comuni hanno convocato il centro operativo comunale della protezione civile e emesso delle ordinanze che chiudono scuole a altri edifici pubblici per la giornata di domani, sabato 18 gennaio.

Il commissario straordinario di Nuoro Giovanni Pirisi ha ordinato la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie, degli asili nido, dei parchi, dei mercati all'aperto su area pubblica e del cimitero.

Anche il sindaco del Comune di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha emanato un'ordinanza che prevede per domani, che prevede la chiusura, delle scuole pubbliche e paritarie presenti nel territorio e dei guadi in località: "Prunedda", "Murmusa", "Sa Pischina 'e S'Eliche", "Guore", Inoltre ha istituito il divieto di sosta sulle vie Cavallotti, Gramsci, Brigata Sassari, dall'incrocio con la piazza Asproni fino a piazza San Giovanni (Uccula), Brescia e piazza Giovanni Falcone e via Karol Wojtyla, via Salvemini e su piazza Doneddu, oltre allo stop imposto al mercato settimanale di piazza Giovanni Falcone.

Nel frattempo è in corso una riunione tra la Protezione civile e i sindaci, guidati dalla presidente dell'Anci Sardegna Daniela Falconi per verificare la situazione nei diversi territori: dalle prime indicazioni che emergono, attualmente, non si registrano disagi o situazioni di pericolo



