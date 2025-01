Calcio: il Cagliari ritrova Mina per sfida-salvezza col Lecce

Il Cagliari ritrova Mina, ma sarà ancora privo di Luvumbo per lo scontro salvezza di domenica all'Unipol Domus contro il Lecce (ore 15).

Anche oggi l'attaccante angolano si è allenato a parte: nessuna speranza di rivederlo nella lista dei convocati.

Luvumbo si è infortunato alla caviglia lo scorso 14 dicembre nella gara casalinga con l'Atalanta in uno scontro con De Roon.

A disposizione di Nicola, invece, Mina da ieri regolarmente nel gruppo: il centrale colombiano ha saltato la trasferta di Milano, ma ora è pronto a riprendere il suo posto nella linea difensiva davanti a Caprile.

Allarme cessato anche per Pavoletti, in campo con i compagni dopo la seduta personalizzata di ieri.

Per Nicola pochi dubbi di formazione: quando le cose vanno bene il mister rossoblù tende a cambiare il meno possibile. E, a parte Mina al posto di Palomino, non ci dovrebbero sostanziali novità rispetto all'undici che ha iniziato sabato scorso contro il Milan.

Riconferma in arrivo, dunque, per Felici, ballottaggio sulla fascia sinistra tra Obert e Augello.

La vittoria di Monza e il pari di Milano hanno riportato entusiasmo tra i tifosi: per domenica si va verso il tutto esaurito.



