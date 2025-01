Auto bloccate dalla neve sul Limbara, arrivano vigili del fuoco

Alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa della neve, che sta cadendo copiosa dalle prime luci dell'alba, sono stati assistiti dai vigili del fuoco di Tempio che sono intervenuti sulla provinciale 51, vicino a Vallicciola sul monte Limbara.

Per ora non si segnalano altre criticità causate dal maltempo che imperversa su tutto il territorio di competenza del Comando di Sassari. "La sala operativa e il comandante Antonio Giordano sono in costante comunicazione con tutte le sedi distaccate per gestire eventuali emergenze", fanno sapere dal Comando VVFF..





