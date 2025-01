A Cagliari si impennano prezzi aerei e pacchetti vacanza

A Cagliari l'indice dei prezzi al consumo dello scorso mese, per la parte congiunturale (confronto tra novembre e dicembre), ha segnato una variazione del -0,1%.

Il dato è in controtendenza rispetto al mese di novembre in cui si era registrata una variazione del +0,1%. L'indice tendenziale (confronto con lo stesso mese del 2023) registra una variazione del +1,4%. È un risultato in diminuzione rispetto al mese precedente: a novembre il dato indicava una crescita dell'1,7%.

Gli aumenti più pesanti riguardano i trasporti. Si segnalano variazioni significative nelle classi "trasporto aereo passeggeri" +18,5% e "trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" +3%. Si adeguano anche i "pacchetti vacanza", più 10%.

Per quanto riguarda la voce relativa a prodotti alimentari e bevande analcoliche aumentano "Caffè, tè e cacao" del 3,1%. In diminuzione frutta, -4,8%, Oli e grassi, - 2,5%, vegetali, -2%.

Costano meno anche gli alcolici, -3,6%, vini, -2,5% e birre, - 1%.

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili in leggero aumento (+0,3%) rispetto a novembre. L'indice tendenziale, che registra +0,9%, risulta essere in aumento rispetto al +0,5% che si era avuto nel mese di novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA