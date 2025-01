Via libera al progetto del futuro centro intermodale di Sassari

Il futuro centro intermodale di Sassari prende forma. La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto esecutivo per il restyling da 4 milioni e 800mila euro del fabbricato dell'ex centrale elettrica tra via 25 aprile e corso Vico, da decenni in totale stato di abbandono.

Il via libera al disegno realizzato dal raggruppamento temporaneo tra professionisti composto da Archistart Studio e da MB Engineering consente di compiere un altro passo verso la realizzazione del centro intermodale, un'opera attesa da moltissimo tempo, il cui iter progettuale ha vissuto un percorso lungo e accidentato, attraversando quasi per intero le ultime due consiliature comunali.

Il futuro dell'intera area sarà quello di un moderno, funzionale, accogliente, polivalente e accessibile centro intermodale, in grado di connettere la città, a iniziare dal centro storico, con quello che diventerà presto il principale hub di accesso all'ambito urbano, all'interno del quale troveranno posto - assieme alla stazione ferroviaria - anche quella per i gli autobus, un parcheggio pubblico e la linea principale della metro-tranvia che collegherà il centro con le periferie, le borgate e, più in là nel tempo, con il porto di Porto Torres e l'aeroporto di Alghero.

"Dando seguito alle decisioni prese dall'amministrazione Campus, abbiamo scelto la via della continuità amministrativa, per mettere fine a questa incompiuta e consentire alla città di guardare avanti", spiega il sindaco Giuseppe Mascia.

"E ora la probabilità che il cantiere si possa concretizzare entro il 2025 è sempre più alta", aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Sanna.

Nei 600 metri quadrati dell'ex centrale elettrica troveranno posto al piano terra la hall principale, la biglietteria, il bar-caffetteria, i servizi igienici e il deposito bagagli; al primo piano sarà realizzato uno spazio polivalente in cui ospitare una sala convegni da 123 posti a sedere e una serie di uffici per il co-working fino a un massimo di 200 persone, o - in alternativa - piccole mostre o esposizioni in grado di ospitare fino a un massimo di 200 visitatori alla volta.



