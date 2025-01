Scritta intimidatoria contro un consigliere comunale sardo

Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio in una via della frazione di Cortoghiana a Carbonia è apparsa una scritta - realizzata con uno spray - intimidatoria e minacciosa rivolta al consigliere comunale Alberto Pili, cittadino originario e residente proprio nell'area del Sulcis, nel sud ovest della Sardegna.

L'amministrazione ha segnalato l'episodio alle istituzioni competenti. Tramite la Polizia Locale e l'ufficio Manutenzioni, una volta terminati i rilievi, si è provveduto a rimuovere la scritta.

"Nell'esprimere la totale vicinanza e solidarietà mia e dell'amministrazione comunale al consigliere Pili, ho ritenuto importante, soprattutto in un periodo caratterizzato da un'escalation di intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - il 6 settembre 2023 si verificò un fatto analogo - e al fine di garantire la massima attenzione verso la sicurezza e incolumità di coloro che rivestono incarichi pubblici, segnalare al Prefetto quanto accaduto, nella speranza che tali episodi non si ripetano più e che i rappresentanti degli Enti locali possano svolgere il proprio ruolo con la necessaria serenità", scrive in una nota il sindaco di Carbonia Pietro Morittu.



