Oleificio San Giuliano tra i migliori 10 al mondo per Evoo World

Nuova affermazione per la San Giuliano di Alghero che si posiziona ai vertici della "Top 100 aziende olearie nel mondo", tra le prime dieci del ranking Evoo Wr. San Giuliano è la prima azienda italiana in questa prestigiosa classifica stilata dall'Evoo World Ranking dedicata ai migliori produttori di olio extravergine di oliva a livello globale.

"Rientrare tra le 10 migliori aziende produttrici d'olio a livello mondiale è un risultato di grande importanza per l'intero comparto agricolo nazionale e un grande orgoglio per la Sardegna e per Alghero. Il 2025 non poteva iniziare meglio -afferma con soddisfazione Pasquale Manca, amministratore della San Giuliano - questo posizionamento evidenzia non solo la costante qualità dei suoi oli, ma anche l'instancabile vocazione all'innovazione di prodotto e di processo che la nostra azienda porta avanti da generazioni".

Un vero "Orgoglio di Sardegna", come riportato nel payoff dell'azienda, che oggi diventa ancora di più un "Orgoglio d'Italia" a livello mondiale. "Abbiamo la responsabilità di continuare a lavorare per promuovere la ricerca dell'eccellenza e la valorizzazione del territorio, investendo nella crescita dell'olivicoltura, come testimoniato dal nostro progetto Novolivo, con centinaia di ettari di nuovi olivi piantati nel nord ovest della nostra isola con un'impostazione moderna e sostenibile a tutto tondo", aggiunge Pasquale Manca nel sottolineare come la posizione di San Giuliano ai vertici del ranking dei produttori mondiali metta in rilievo "l'importanza strategica delle aziende italiane nel mercato globale dell'olio di oliva". Evidenziato anche che "gli investimenti verso la modernizzazione della filiera produttiva siano fondamentali per raggiungere livelli riconosciuti di super eccellenza".



