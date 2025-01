Mutui in Sardegna, nell'85% dei casi riguardano la prima casa

In Sardegna la richiesta di un mutuo, nell'85% dei casi, è legato all'acquisto della prima casa. Il ticket medio, nel primo semestre del 2024 è di circa 112.800 euro, in aumento rispetto ai 105.500 dei sei mesi precedenti. Ripartizione sbilanciata verso importi medio-bassi.

Il 4,5% dei mutui erogati ha un importo inferiore a 50mila euro.

Il 41,4% dei mutuatari ha ottenuto un finanziamento da 100 a 150mila euro. La percentuale dei mutui che superano i 200mila euro è pari a 3,6%. Sono alcuni dei risultati di uno studio Kiron Tecnocasa.

Chi invece fa ricorso al finanziamento per ottenere maggiore liquidità rappresenta il 2,3% del totale. Solo l'1,8% accende un mutuo per costruire o ristrutturare la propria abitazione, ma è un dato in crescita. Il 3,2% sceglie invece un finanziamento per l'acquisto della seconda casa: anche in questo caso numeri in aumento. Lieve diminuzione invece per l'acquisto della prima casa: meno 2,6%. In questo periodo in Sardegna il 95,9% dei mutuatari ha optato per un prodotto a tasso fisso. Nell'isola la durata media è pari a 27,1 anni.



