Urso convoca riunione con Regione Sardegna su dossier Sulcis

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 17 gennaio alle ore 12, a Palazzo Piacentini, una riunione con la Regione Sardegna, dedicata all'area del Sulcis. Lo si apprende da una nota del Mimit. Durante l'incontro saranno affrontati i principali dossier industriali dell'area, con particolare riferimento a Portovesme, Eurallumina e Sider Alloys, al fine di proseguire il necessario confronto istituzionale in vista dei tavoli specifici.

Alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Successivamente, si procederà con le riunioni dei singoli tavoli di lavoro, a partire da quello su Eurallumina già convocato per lunedì 20 gennaio anche con la partecipazione dell'azienda e delle rappresentanze sindacali.



