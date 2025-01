Scuola di specializzazione in Beni architettonici,aprono i corsi

"Identità, cura, cooperazione", è il tema scelto dalla direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, per l'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio in programma giovedì 9 gennaio, alle 11, nell'aula magna del complesso di Santa Croce della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari.

Interverranno il rettore Francesco Mola, il prorettore per il Territorio e l'Innovazione Fabrizio Pilo, la protettrice per la Comunicazione e l'immagine Elisabetta Gola e il direttore del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Ivan Blečić. I lavori saranno introdotti da Caterina Giannattasio, direttrice della Scuola di specializzazione. Sarà poi la volta dell'intervento di Tiziana Maffei dal titolo 'Museo Reggia di Caserta. Piattaforma di sperimentazione per una museologia contemporanea'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA