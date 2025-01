Ladri di pannolini in una scuola dell'infanzia a Sassari

Blitz dei ladri durante la notte nella scuola dell'infanzia di via Bottego, nel rione popolare di Latte Dolce.

I ladri hanno fatto irruzione dell'edificio forzando una porta a vetri che è stata praticamente divelta. Approfittando del fatto che la scuola non è dotata di un sistema di allarme, hanno scorrazzato indisturbati per aule e uffici, rovistando ovunque alla ricerca di un bottino.

Alla fine sono andati via rubando pacchi di pannolini e merendine. I danni all'edificio e agli arredi, secondo una prima stima sarebbero limitati. La polizia locale sta svolgendo le verifiche e le indagini del caso per risalire ai responsabili.

Preoccupati per l'irruzione i genitori dei bambini e i rappresentanti del Nuovo comitato di quartiere Latte Dolce - Santa Maria di Pisa: "È l'ennesima intrusione a scuola, è la quarta volta che ladri e vandali entrano nell'istituto. Siamo preoccupati perché non ci sono le condizioni di sicurezza".





