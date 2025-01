Basket: per la Dinamo in Europa la terza sconfitta di fila

Sassari ha incassato ieri sera contro lo Cholet la terza sconfitta in tre partite nel gruppo L della Fiba Europe Cup, complicando così la strada verso la qualificazione al turno successivo.

La Dinamo Banco di Sardegna è scesa in campo anche per riscattare la partita persa domenica contro Varese, ma ha dovuto dare i conti, oltre che con la forza degli avversari (primi nel campionato nazionale francese), anche con gli acciacchi dei suoi giocatori: Cappelletti era a mezzo servizio a causa di un attacco gastrointestinale; Veronesi era in ripresa da una botta subita domenica; Gazi reduce dall'influenza.

Questo oltre ai due infortunati di lungo corso, Udom e Sokolowski.

I ragazzi di coach Markovic hanno subito la partenza sprint dello Cholet che ha messo presto la gara sul binario giusto piazzando un parziale di 12-2 e continuando a segnare implacabile fino alla prima sirena, che ha fermato il punteggio sul 30-17.

Al rientro in campo la Dinamo ha reagito, riuscendo a rientrare in partita e cercando poi di completare la rimonta nel terzo e quarto quarto.

Aggancio solo sfiorato: dopo essere stati sotto anche di 16 i sassaresi sono riusciti a riavvicinarsi a -4, ma hanno pagato lo sforzo e Cholet ha chiuso così la gara senza affanni con il punteggio di 82-70.

Miglior marcatore è stato il nuovo arrivato Gazi con 16 punti, frutto di un 4/6 dall'arco.

La Dinamo tornerà in campo sabato alle 20.30 a Trapani, contro una delle squadre più quotate del campionato.



