Bartolazzi, 'su sanità toccato fondo, non si può che migliorare'

"Piena fiducia alla presidente Alessandra Todde, ci sono dei problemi amministrativi che saranno sicuramente risolti. Il mio compito è quello di occuparmi di sanità, per questo sono venuto in Sardegna".

L'assessore Armando Bartolazzi, scampato a una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione nell'ultima seduta dell'Assemblea di fine dicembre, questa mattina ha varcato la sala della sesta commissione per l'audizione programmata dalla presidente del parlamentino Carla Fundoni (Pd).

Oggetto: l'esame del testo del dl 40 sulla riorganizzazione del sistema sanitario, che contiene anche la previsione dei commissariamenti dei vertici delle aziende. Nella sua relazione ai commissari l'assessore, sollecitando l'impegno di tutto il Consiglio regionale "perchè la sanità è di tutti", ha sintetizzato le linee guida del disegno di legge di quella che ha continuato a definire "una riforma marcatamente funzionale, che nasce dalla raccolta dei dati che ho messo insieme sentendo i sindaci, gli stakeholders, i sindacati".

L'analisi: "Ho riscontrato nella sanità sarda molta disorganizzazione nella erogazione dei servizi ma è superabile.

Siamo ultimi in Italia per quanto riguarda l'erogazione dei Lea, a fronte di notevoli risorse economiche a disposizione. Ho poi constatato che il territorio non parla con gli ospedali e le aziende ospedaliere. Abbiamo toccato il fondo e non si può che migliorare".

Sul commissariamento delle direzioni generali delle aziende sanitarie Barolazzi ha spiegato: "E' funzionale ai miglioramenti che prevediamo e si farà se ci saranno i presupposti. E se ci saranno professionisti disposti a prendersi in carico un progetto difficile come questo". Quanto ai tempi, l'assessore ha chiarito, rispondendo ai giornalisti conclusa l'audizione: "La riorganizzazione è importante. Le tempistiche normative e legislative non saprei dirle. Ma per quanto riguarda la possibilità di attivare la riforma, i tempi saranno medi lunghi, perché è una riforma sostanziosa", ha precisato Bartolazzi che sulla presidente che lo ha voluto in Sardegna ribadisce la piena fiducia: "Ci sono dei problemi amministrativi che saranno sicuramente risolti".



