Abbanoa, 'al lavoro per eliminare criticità nella Nurra'

"Dal 15 dicembre i tecnici di Abbanoa sono impegnati senza sosta nel risolvere le criticità emerse nella rete idrica che alimenta l'agro della Nurra tra Sassari e Alghero. È una situazione particolarmente complessa - spiega Abbanoa in una nota - perché si tratta di una zona vastissima, ma contraddistinta dalla presenza di un numero ridotto di utenze".

"Si tratta di una rete con diverse ramificazioni, lunga complessivamente circa 100 chilometri al servizio di una ventina di abitazioni, realizzata in passato in materiali che si sono rivelati ormai del tutto inadeguati a garantire un servizio efficiente. Sono una quindicina gli interventi di riparazione già eseguiti negli ultimi giorni. In diversi casi - prosegue il gestore idrico - i tecnici hanno dovuto fare i conti con la presenza di tratti di condotte all'interno di terreni privati non immediatamente accessibili: ciò ha reso particolarmente difficile l'individuazione delle dispersioni e la loro riparazione".

"I tecnici di Abbanoa hanno deciso di procedere con la realizzazione di un primo tratto di condotta d'emergenza che bypassi le vecchie tubature nel tratto maggiormente interessato alle rotture: quello in uscita dal serbatoio di Monte Pedrosu.

In parallelo i tecnici del Gestore stanno procedendo all'inserimento di nuove saracinesche di regolazione sia lungo la condotta che segue il tracciato della strada provinciale 55 sia nel serbatoio di Monte Sixeri. I lavori dovrebbero consentire di superare le criticità: fino al completo ristabilirsi delle condizioni ottimali dell'erogazione idrica, Abbanoa continuerà a garantire il servizio sostitutivo con autobotte su piazza con stazionamento nei pressi della chiesa di Villassunta".



