Cagliari, il colonnello Cossu lascia l'Arma dei carabinieri

Dopo 38 anni di servizio il colonnello Raffaele Cossu, lascia l'Arma dei carabinieri. Classe 1964, Cossu ha intrapreso il suo cammino nell'Arma il 19 settembre 1986. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in sedi operative strategiche, tra cui Trapani, Nuoro, Iglesias e Quartu Sant'Elena.

Dal 2019, ha guidato il Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Cagliari, "distinguendosi - sottolineano dall'Arma - per capacità di comando, competenza investigativa e costante vicinanza ai cittadini. In ogni incarico, ha saputo incarnare i valori più alti dell'Arma, costruendo un rapporto di fiducia e rispetto con il personale e la comunità".

Con una laurea in Scienze Politiche e una specializzazione in Relazioni Internazionali, Cossu ha affrontato con professionalità le tante sfide legate al suo ruolo. L'Arma dei Carabinieri, in una nota, esprime la più sincera gratitudine al colonnello Cossu.



