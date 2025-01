Ubriaco spintona pubblico per avvicinarsi a Nannini, denunciato

Nonostante la piazza gremita e il pubblico già accalcato sotto il palco di Sassari dove la notte di Capodanno si è esibita Gianna Nannini, ha tentato di arrivare davanti alla cantante facendosi largo con calci e spintoni. Un cittadino straniero è stato denunciato dalla polizia di Stato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Sassari, l'uomo in evidenti condizioni psicofisiche alterate dall'abuso di alcol, ha tentato a più riprese di scavalcare le persone presenti per poter accedere al settore più vicino al palco. Lo stesso ha colpito con calci e spinte le altre persone presenti, rischiando così di generare allarme e agitazione tra la folla.

I poliziotti impiegati nel servizio di ordine pubblico predisposto per garantire la sicurezza dell'evento, sono immediatamente intervenuti, isolando lo straniero dalle famiglie presenti ed accompagnandolo in un'area sterile per provvedere alla sua identificazione. L'uomo, dopo aver tentato di opporsi all'operato dei poliziotti, è stato riportato alla calma e successivamente denunciato per resistenza.



