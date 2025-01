Incendia l'auto del fratello e minaccia i carabinieri, arrestato

Ha tentato di incendiare l'auto del fratello, poi ha minacciato con un piccone i carabinieri che cercavano di fermarlo. E' accaduto in pieno centro a Iglesias.

Un 59enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per danneggiamento seguito da incendio e minacce a pubblico ufficiale.

L'intervento dei militari dell'Arma ha evitato che l'auto andasse distrutta e che le fiamme si propagassero alle abitazioni.

Il 59enne, per motivi non ancora accertati, ha preso di mira la Saab del fratello, un uomo di 53 anni. Ha dato alle fiamme una delle ruote posteriori dell'auto. Il rogo è stato subito domato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Appena visti i militari, il 59enne si è scagliato contro di loro brandendo un piccone. A quel punto i carabinieri hanno utilizzato il taser in modalità dimostrativa, cioè senza il rilascio delle sonde, riuscendo a immobilizzarlo.



