Si arrampica in casa della fidanzata, cade dal 4/0 piano e muore

Si era arrampicato sino al quarto piano di un palazzo nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, ma ha perso l'equilibrio, è caduto ed morto sul colpo. La vittima è un cittadino tedesco residente in Svizzera, Georg Pfaffenroth, di 32 anni. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe arrampicato sulla grondaia del palazzo per raggiungere la casa della fidanzata cagliaritana. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

La tragedia è avvenuta in una palazzina di via Schiavazzi 6. La ragazza del 32enne tedesco vive al sesto piano. Secondo quanto appreso i due avrebbero litigato e la donna ha mandato via di casa il fidanzato. Lui, però, non si è arreso. Voleva probabilmente chiarire i motivi del litigio e per tornare in casa si è arrampicato sulla grondaia del palazzo. Non ha fatto in tempo, però, a raggiungere il sesto piano, precipitando dal quarto dopo aver probabilmente perso l'equilibrio o per un malore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA