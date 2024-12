Una studentessa di Cagliari 'medico per un giorno' al Policlinico

Qualche settimana fa Ludovica, 14 anni ha aperto il profilo Instagram dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e ha scritto un messaggio: "Da grande mi piacerebbe fare il medico, ho questa passione da quando sono piccola e dato che la strada è ancora lunga vorrei partecipare a delle attività di volontariato in ospedale, se possibile. Vorrei strappare un sorriso ai pazienti". Troppo presto anche per fare la volontaria in corsia, ma il suo messaggio non è passato inosservato: l'Aou di Cagliari, d'accordo con i genitori, ha organizzato una giornata speciale e questa mattinala studentessa del Liceo Classico al Convitto Nazionale di Cagliari, è stata "medico" per un giorno.

Accompagnata da Ferdinando Coghe, direttore sanitario facente funzioni dell'Azienda ospedaliero-universitaria, e stata in corsia al Policlinico Duilio Casula: ha visitato alcuni reparti, ha parlato con i medici, con gli infermieri e con i direttori dei reparti. "Sono rimasta colpita e affascinata dal Policlinico - ha dichiarato la studentessa - è stata una bellissima esperienza che ha intensificato il mio sogno. Ho capito qual è la mia strada. È stato un insieme di emozioni fortissime che mi porterò per sempre nel cuore, mi sono trovata benissimo".

Ludovica ha avuto la possibilità di esplorare reparto per reparto la struttura sanitaria dell'Aou di Cagliati, di conoscere gli specialisti, condividere impressioni, opinioni e riflessioni sulla sua più grande passione.

Medici e tutti gli operatori sanitari hanno accolto la giovane studentessa con calore, facendola sentire - anche se solo per qualche ora - parte dello staff del Policlinico.





