Scoppia un incendio in casa a Sassari, un morto

Un uomo è morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a Sassari, in via Amedeo Nazzari.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell'appartamento situato nel quartiere di Monte Rosello per spegnere le fiamme, hanno trovato il padrone di casa già morto. Sul posto anche il personale medico del 118, carabinieri e polizia.

Si chiamava Salvatore Grandi, di 69 anni, l'uomo morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione in via Amedeo Nazzari a Sassari. L'uomo, disabile, è deceduto per asfissia. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dall'ingresso dell'appartamento e poi si sarebbero spente da sole. La casa si è riempita di fumo e Grandi, che era allettato, è morto soffocato.

