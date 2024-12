Sindacati Portovesme mobilitati 'azienda anticipa stop a zinco'

"Circa un'ora fa l'azienda ha incontrato la rsu della Portovesme srl e ha comunicato che, a causa di problema tecnico, anticiperà a lunedì la fermata della linea zinco. Questo è un atto di grande scorrettezza perché arriva ancora prima dell'incontro tecnico di questa mattina con i tecnici del ministero. Chiediamo che il governo prenda posizione verso Glencore come aveva annunciato lo stesso ministro nell'incontro al Mimit". Lo dicono all'ANSA i segretari territoriali della Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi che stanno attendendo la conclusione del sopralluogo tecnico all'interno dello stabilimento. I tecnici del Dipartimento per le Politiche per le Imprese del Mimit arrivano nell'Isola per verificare lo stato dell'impianto nell'ambito dell'esplorazione dell'interesse di terzi a rilevare o riutilizzare sezioni della Portovesme srl attualmente inattive o sottoutilizzate.



