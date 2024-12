Allerta meteo in Sardegna per tempesta di maestrale e mareggiate

Torna il maltempo in Sardegna che sarà interessata da venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca forte sulle fasce costiere occidentali e settentrionali e sui rilievi maggiori e raffiche che potranno toccare anche i 120 km/h. Il tutto sarà accompagnato da mareggiate sulle coste esposte, rovesci e neve sopra gli 800 metri e temperature in picchiata. A fronte di questi fenomeni, la protezione civile ha emanato un'allerta meteo per tutta la giornata di venerdì 20 dicembre.

"L'Europa è caratterizzata da un sistema ciclonico di origine nord-atlantica la cui saccatura si approfondisce fino alla Spagna, e di un campo di alta pressione che si estende dall'Africa fino all'Europa centro-orientale - fa sapere il settore meteo del Centro funzionale decentrato della Pc sarda - A partire dalle prossime ore la saccatura associata al sistema depressionario si approfondirà ulteriormente verso sud-est fino a raggiungere l'Italia centro-settentrionale dando origine ad un minimo chiuso sia al suolo che in quota".

