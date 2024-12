Nasconde in casa 2 chili di marijuana, arrestato a Nuoro

Fermato per un controllo della polizia di Stato, un 21enne nuorese - già noto alle forze dell'ordine - ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato in quanto trovato in possesso di 130 grammi di marijuana. In casa ne nascondeva altri due chili.

L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti delle Volanti della Questura di Nuoro. Oltre ai 130 grammi di marijuana, il giovane aveva con sé anche banconote di piccolo taglio, frutto secondo gli investigatori dell'attività di spaccio.

Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del 21enne, dove, all'interno di un borsone nascosto nella camera da letto, sono stati trovati oltre 2 chili di marijuana, di cui alcuni già confezionati per lo spaccio, 50 grammi di hashish, circa 500 euro in banconote di piccolo taglio, nonché un bilancino di precisione utilizzato verosimilmente dall'arrestato per pesare la sostanza destinata alla vendita.

Il 21enne di trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.



