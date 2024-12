Opportunità e sfide per la cultura con IA, evento a Cagliari

"Intelligenza Artificiale: opportunità e sfide per la creatività e la cultura" è il titolo del convegno in programma giovedì 19 dicembre, alle 16, nell'Aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari.

L'evento è organizzato dal gruppo di volontari dell'Associazione Italiana Giovani per l'Unesco Sardegna con il contributo della Fondazione Sardegna, il patrocinio dell'Università di Cagliari, dell'Ordine degli Architetti di Cagliari e in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria e Architettura e l'ente di ricerca RiSSTE.

Il tema dell'Intelligenza artificiale sta assumendo una rilevanza esponenziale, che attraversa vari ambiti: da quello della cultura, alle implicazioni su ricerca, medicina, educazione fino al settore occupazionale.

Secondo una ricerca condotta da SWG per Johnson&Johnson - rimarcano gli organizzatori - il 93% dei giovani dichiara di sapere cos'è l'AI. Ancora, secondo lo studio "Nuovi modi di lavorare: ruoli e competenze nell'era dell'Ia Generativa" realizzato da Gi Group Holding in collaborazione con Microsoft Italia, la crescita più significativa che si osserva nel mercato del lavoro riguarda la domanda di ruoli e competenze legati all'intelligenza artificiale generativa: nei primi sei mesi del 2024, rispetto al '23, è stata registrata un'impennata del 246%.

Di fronte a questo scenario sono vari i quesiti che sorgono: l'AI può essere utilizzata a sostegno dell'arte e della cultura? In che modo l'AI può contribuire al futuro della formazione ed educazione culturale in maniera virtuosa? Si può parlare di collaborazione creativa tra AI e creatività umana? L'AI rappresenta una minaccia o una opportunità per l'occupazione giovanile? Sono tra le domande alle quali si cercherà di dare una risposta durante l'evento di giovedì, un'occasione per riflettere e confrontarsi su tematiche attuali, un dialogo sull'etica dell'AI in relazione ai principi della Guida Unesco accompagnati da professori universitari ed esperti del settore.

Il gruppo sardo di Aigu è composto da Marialisa Panu (referente regionale), Jacqueline Tilocca, Lara Tusa, Manuel Lilliu, Enrico Schirru e supportato da Federico Porcedda, Gianfranco Sanna, Alessandra Feola.



