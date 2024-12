La droga tra i reati più diffusi nel Nuorese nel 2024

La produzione e lo spaccio di droga in cima ai reati più diffusi nel 2024 in provincia di Nuoro, dove sono state rinvenute quindici piantagioni di marijuana, per un totale di 18 tonnellate di stupefacente sequestrato. Le operazioni antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno portato all'arresto di 30 persone, alla denuncia di ulteriori 40 e al sequestro di oltre 23mila piante.

Rilevanti anche i numeri sul cosiddetto codice rosso e violenza di genere, con oltre 180 denunce raccolte, 150 persone denunciate e ben 12 arresti. Oltre un centinaio, invece, gli incontri e conferenze sui temi della sicurezza e della legalità svolti nelle scuole del territorio. Il bilancio con i dati del 2024 è stato presentato al comando provinciale dei Carabinieri, dal Colonnello Gennaro Cassese.

Tra le attività principali in questo anno anche il contrasto delle truffe online: a fronte di una diminuzione di circa il 14% dei reati denunciati nel 2023 è aumentato del 17% il numero dei reati scoperti che hanno portato alla denuncia degli autori (153 nel 2023, 179 nel 2024). In crescita invece le truffe agli anziani: a fronte di un aumento di circa il 16% dei reati denunciati (34 nel 2023, 40 nel 2024), i Carabinieri hanno scoperto e denunciato gli autori dei delitti nel 45% dei casi in più rispetto all'anno precedente (9 nel 2023, 13 nel 2024).

Riguardo la sicurezza stradale, oltre 250 persone sono state denunciate e sanzionate per guida sotto l'effetto di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. Il Colonnello Cassese ha sottolineato "l'impegno costante e la dedizione di tutti i Carabinieri nel garantire la sicurezza e la protezione della comunità" e evidenziato "l'importanza della collaborazione con le altre forze di polizia, le istituzioni locali e le associazioni di cittadini, sinergia che ha permesso di ottenere risultati concreti nella lotta alla criminalità e che consente di guardare con fiducia e serenità all'anno venturo".



