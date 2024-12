Si schianta su due auto a Sassari, travolge un passante e scappa

Terribile schianto nella notte a Sassari. Intorno alle 4 in corso Vittorio Emanuele un'auto a tutta velocità è andata a sbattere su due auto in sosta, tra cui un compattatore dei rifiuti. Un passante, un uomo di 47 anni originario del Pakistan, è rimasto schiacciato fra le auto colpite, e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata.

L'investitore, un cittadino sassarese, ha abbandonato l'auto ed è scappato insieme ad altre persone che erano con lui sulla vettura. Si è presentato ore dopo in questura. Al momento si trova in stato di fermo ed è interrogato dagli agenti della polizia stradale che sono intervenuti sul posto, insieme con due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

L'uomo, che sarà sottoposto ai test alcol e droghe, rischia un'accusa per omissione di soccorso, e l'arresto anche in base alle nuove norme sul codice stradale.



