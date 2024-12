Sciopero trasporti, disagi in Sardegna per treni cancellati

Almeno una decina di treni sono stati cancellati durante la mattina in Sardegna creando disagi ai viaggiatori nel giorno dello sciopero generale dei sindacati di base che per 24 ore interessa in modo articolato i diversi settori del trasporto.

Bassa, invece, l'adesione all'astensione dal lavoro tra gli operatori del trasporto su gomma, anche se con le varie fasce di rispetto i dati sono ancora parziali. Per l'Usb questa mattina l'adesione nell'azienda pubblica di trasporti di Cagliari, il Ctm, si attesterebbe sul 30%, mentre l'azienda nella prima fascia mattutina registrava il 18%. Dato provvisorio anche all'Arst, l'azienda regionale dei trasporti: qui lo sciopero ha, per ora, riguardato circa il 10% del personale in turno questa mattina.

Non si registrano stop o disagi per quanto riguardano i taxi a Cagliari né per i trasporti marittimi da e per la Sardegna e per le isole minori (La Maddalena e Carloforte)



