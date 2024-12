Riconoscimento internazionale a docente Università Cagliari

Importante riconoscimento internazionale per un docente del dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica (Diee) dell'Università di Cagliari: Battista Biggio, docente di sistemi di elaborazione delle informazioni, da gennaio sarà IEEE Fellow.

Il grado di IEEE Fellow viene riservato ogni anno dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a un gruppo limitato di studiosi che nel corso della loro carriera abbiano raggiunto risultati straordinari in uno dei campi di interesse dell'IEEE.

In particolare, soltanto lo 0,1% dei membri IEEE viene selezionato annualmente per l'attribuzione del titolo di Fellow.

L'IEEE, la più importante organizzazione scientifica a livello mondiale nel settore dell'ingegneria elettrica ed elettronica, attraverso pubblicazioni, conferenze, standard tecnologici, attività professionali ed educative altamente citate, è il punto di riferimento per l'intera comunità ingegneristica e tecnologica globale.

La nomina al prof. Biggio arriva grazie ai suoi contributi pionieristici nello studio della sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning: un prestigioso riconoscimento che viene conferito a studiosi che abbiano ottenuto risultati scientifici di carattere eccezionale, contribuendo in modo significativo al progresso o all'applicazione dell'ingegneria, della scienza e della tecnologia e apportando un valore significativo alla società.





