La Carta Bianca per i diritti delle Isole al Parlamento europeo

È approdata al Parlamento europeo la Carta Bianca Islas del Mar per i diritti delle Isole. Il documento, condiviso da tutti i partner della rete internazionale, era stato redatto lo scorso maggio a Cagliari durante il secondo Forum Interculturale delle Isole d'Europa.

"Un passo avanti per il riconoscimento dei diritti delle Isole d'Europa - spiega Isabel Vera, fondatrice e coordinatrice di Islas del Mar e presidente di Eurinsula - Chiediamo l'adozione di politiche concrete per migliorare le condizioni di vita delle comunità insulari, per un'Europa inclusiva, sostenibile e nel segno delle pari opportunità per tutti i territori". Il vicepresidente del Parlamento europeo Younous Omarjee, ha accolto con favore l'iniziativa e ha espresso il suo forte interesse a collaborare con Eurinsula e il progetto Islas del Mar.

La Carta Bianca fa parte di un ampio insieme di iniziative finalizzate a rafforzare le politiche europee sullo sviluppo sostenibile e sulla cooperazione internazionale. "Il nostro obiettivo - precisa Isabel Vera - non è solo garantire che le isole siano ambite destinazioni turistiche, ma assicurarci che ricevano la giusta attenzione nelle politiche europee affrontando le sfide quotidiane delle comunità insulari e migliorando l'accesso ai servizi, alle opportunità economiche e alla mobilità".

Le politiche proposte nella Carta Bianca si concentrano sul miglioramento delle infrastrutture, sul rafforzamento delle economie locali, sull'adozione di soluzioni innovative per il trasporto e sulla protezione del patrimonio culturale e naturale. "La collaborazione tra istituzioni europee e comunità insulari - chiarisce la coordinatrice di Islas del Mar - è fondamentale per costruire un futuro che rispetti le caratteristiche uniche delle isole e ne migliori la qualità della vita".

Se ne parlerà il 16 dicembre alle 17 a Cagliari al terzo Forum delle Donne delle Isole. L'incontro, in programma alla Fondazione di Sardegna, si focalizza sull'empowerment femminile con tre tavole tematiche: la prima dà voce alle sindache, la seconda alle imprenditrici dell'agroalimentare ed enogastronomia, la terza è incentrata sul turismo. Sarà poi presentato il libro "Un cuore tra due mari" di Teresa Anna Coni, alla presenza dell'autrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA