Sassari, più veloce rilascio permessi soggiorno per universitari

Il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti e il questore Filiberto Mastrapasqua, hanno siglato questa mattina un accordo di collaborazione che impegna le due istituzioni ad attivare un servizio di assistenza per rendere più efficienti e veloci i procedimenti amministrativi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per gli studenti e lo staff provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea, che intendano svolgere un periodo di mobilità internazionale, e per gli studenti che intendano conseguire il titolo di laurea, master e dottorato all'ateneo sassarese. L'attività agevola anche l'arrivo di dottorandi e ricercatori.

L'accordo prevede un sistema di contatti diretti tra l'ateneo e la questura, la creazione di un indirizzo di posta elettronica di ateneo con cui gestire studenti, dottorandi, ricercatori e docenti stranieri di strutture diverse all'interno dell'università; la realizzazione di una giornata dedicata allo scambio informativo e confronto congiunto sulla materia tra i referenti Uniss e il personale dell'Ufficio Immigrazione, anche al fine di formare il personale dell'Università che si occupa dell'accoglienza degli studenti incoming; l'istituzione da parte della questura di uno sportello dedicato in via prioritaria a studenti in entrata; la stesura di un apposito vademecum plurilingue, contenente le informazioni per gli studenti internazionali in ingresso. Il vademecum sarà pubblicato sui siti istituzionali della questura e dell'Università.

L'accordo ha una validità di 5 anni e sarà rinnovato tacitamente, salvo diversa volontà dei contraenti. La coordinatrice è la professoressa Silvia Serreli, delegata del rettore per Corridoi universitari, migrazioni e cooperazione con i territori. Al momento della firma era presente il presidente del Consiglio degli studenti Antonio Bilotta.



