Abusò della nipote 12enne, lo zio condannato a Sassari a 5 anni

Un bancario sassarese di 68 anni è stato condannato oggi dal Tribunale di Sassari a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale nei confronti della nipote, che all'epoca degli abusi aveva 12 anni. Il gup Giuseppe Grotteria ha accolto le richieste della pm Maria Paola Asara e degli avvocati di parte civile, Silvia Ferraris e Antonio Sanna, ritenendo l'uomo, difeso dal legale Roberto Le Pera, colpevole.

Secondo le accuse della ragazza, oggi ventenne, lo zio abusò sessualmente di lei in più occasioni in un casolare di campagna e la minacciò per farla tacere. La vittima tenne nascosto quel dolore per anni, fino a quando, nel 2019, raccontò la violenza subita in una tema scolastico. L'uomo fu arrestato dalla polizia; oggi la conclusione del processo di primo grado con la sentenza di condanna.



