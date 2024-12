Screening cardiologico dell'Aou di Sassari su 600 bambini

Seicento bambini delle classi prime delle scuole primarie sassaresi sono stati sottoposti a screening cardiologico dai medici della cardiologia pediatrica dell'Aou di Sassari nell'ambito del progetto "Un minuto per la vita", finanziato in parte grazie alle donazioni raccolte da Conad con la campagna "Sosteniamo le passioni", che nel 2024 ha fruttato 40mila euro.

I risultati del progetto relativi al 2024 sono stati illustrasti oggi dalla direttrice della Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell'Aou di Sassari, Maria Chiara Culeddu, insieme con la direttrice amministrativa dell'Azienda ospedaliero universitaria, Maria Dolores Soddu, la direttrice sanitaria Lucia Anna Mameli e i responsabili dei punti vendita Conad, Maurizio Unali e Fabrizio Piras.

Il progetto di screening è iniziato nel 2019, con l'interruzione temporanea a causa della pandemia di covid-19.

Nonostante ciò, un totale di circa 1400 bambini tra i 6 e i 7 anni sono stati sottoposti a screening cardiologico dal 2019 a oggi, con l'obiettivo di identificare precocemente eventuali patologie cardiache.

Nel periodo dall'1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024, circa 600 bambini sono stati visitati dal team medico della Cardiologia pediatrica dell'Aou di Sassari e di questi 14 sono risultati borderline o con risultati anomali all'elettrocardiogramma.

Tutti i bambini con elettrocardiogramma anomalo o borderline sono stati successivamente sottoposti a visita cardiologica completa ed ecocardiogramma per escludere condizioni patologiche sottostanti.

In alcuni casi, l'approfondimento diagnostico ha escluso la presenza di patologie gravi, mentre in altri ha confermato la diagnosi di una cardiopatia misconosciuta. Grazie a questi accertamenti, è stato possibile diagnosticare e seguire nel follow-up i bambini che necessitano di monitoraggio a lungo termine, evitando così il rischio di eventi fatali. Il progetto si rinnoverà anche nel 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA