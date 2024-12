L'omaggio a Morricone chiude l'edizione 2024 del CultureFestival

Il mito del Premio Oscar Ennio Morricone e la sua musica approdano a Cagliari per due appuntamenti, il 13 e 14 dicembre, che chiuderanno l'edizione 2024 del CultureFestival, la rassegna di musica e arti organizzata dall'associazione Sardinia Pro Arte, fondata dal violinista Simone Pittau.

Si comincia venerdì 13 dicembre nell'aula Magna del Rettorato dell'Università di Cagliari dove alle 17 è in programma una conferenza - concerto in onore di Morricone che vedrà ospite la famiglia del grande compositore: la moglie Maria Travia e i due figli Andrea e Marco.

Moderata dal giornalista Sandro Angioni, la serata si aprirà con i saluti di Francesco Mola e Simone Pittau, rettore dell'Università di Cagliari e direttore artistico del CultureFestival, e prevede anche interventi del direttore generale dell'ateneo cagliaritano, Aldo Urru, del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, dell'assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas, e di quello regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. La chiusura di questa giornata è affidata a Gilda Buttà, pianista prediletta del Premio Oscar, che eseguirà alcuni tra i più famosi temi originali da lui composti e da lei stessa incisi nelle colonne sonore originali.

Non è un caso che l'omaggio a Morricone veda coinvolta l'Università di Cagliari: proprio qui, nel 2000, il compositore venne insignito della laurea ad honorem in "Lingue e letterature straniere", discutendo una tesi dal titolo "Scrivere per il cinema: aspetti e problemi di un'attività del nostro tempo".

Il giorno dopo l'appuntamento è alle 20:30 negli spazi della Fiera della Sardegna (Pad. D, lato Coni) dove Andrea Morricone, compositore e direttore d'orchestra come il padre, dirigerà il concerto "Morricone dirige Morricone". La grande musica per il cinema in versione originale". Sul palco ci saranno Vincenzo Bolognese (violino solista), insieme all'Orchestra Roma Sinfonietta e ai musicisti dell'Orchestra da camera della Sardegna fondata da Simone Pittau che per questa occasione sarà tra i primi violini, proprio come ha fatto per 17 anni suonando nell'orchestra di Ennio Morricone.



