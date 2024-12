Gli oss tornano in piazza per stabilizzazioni, sit-in a Cagliari

La Usb Sanità annuncia un presidio in occasione della richiesta di stabilizzazione degli operatori socio sanitari "che si trovano ad affrontare una situazione di allarmante precarietà". L'appuntamento è per martedì 10 dicembre alle 10 davanti al Consiglio regionale a Cagliari.

"Circa 50 oss, con un'importante esperienza al servizio della ASL 8 di Cagliari, sono attualmente privi di occupazione, mentre molti altri operano con contratti a tempo determinato, in scadenza il prossimo 31 dicembre - spiega in una nota Gianfranco Angioni dell'Usb Sanità - È inaccettabile che, nonostante il loro impegno e sacrificio durante la pandemia di Covid-19, questi professionisti non abbiano trovato spazio in un percorso di stabilizzazione, pur avendo soddisfatto i requisiti previsti dalla normativa".

Negli ultimi mesi, le manifestazioni e gli appelli alle istituzioni regionali, alla Asl e all'Ares, secondo Angioni "sono stati ripetutamente ignorati, privando questi oss dei diritti fondamentali e della dignità che meritano". Usb Sanità ribadisce che "è inaccettabile che questi operatori, che hanno svolto il loro lavoro come veri e propri angeli durante il periodo più critico della Sanità, siano ora ridotti a fantasmi nel contesto lavorativo. La loro condizione, così come quella delle loro famiglie, è drammatica e ingiusta. Nonostante abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione, vedono negata la possibilità di un futuro lavorativo sicuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA